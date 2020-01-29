Палестинцы и израильтяне рассказали о "сделке века"

В то время как в Вашингтоне надеются на то, что палестинцы со временем поддержат американский план урегулирования на Ближнем Востоке, на Западном берегу Иордана и в секторе Газа проходят акции протеста против "сделки века". Их участники жгут покрышки, забрасывают израильских солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Абу Кхали, житель Газы : "Этот план не обеспечивает наших прав, прав палестинского народа. Так что эту "сделку века" так же как и другую сделку мы не принимаем. Мы хотим права на возвращение палестинских беженцев".

Эсса, житель Газы: "Сделка века" полностью отвергнута. Позор тому, кто пытается ее поддержать".

Между тем израильтяне считают иначе. Говорят жители еврейского поселения Эфрат на Западном берегу Иордана.

Мордехай: "Я считаю, что это хороший план, в нем достаточно положительных моментов. Он решает многие наши проблемы в том, что касается мира, безопасности, экономики И мы надеемся, что палестинцы не откажутся от него".

Авраам: "Я думаю, что в нынешних реалиях это отличный план, лучшее, что могло бы быть".

В минувший вторник президент США и израильский премьер объявили ключевые положения плана. В его основе - взаимное признание двух государств. Так, территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и Западный берег Иордана, (связанные в будущем скоростным транспортным сообщением). США предложили сделать Восточный Иерусалим столицей Палестины, но при этом признать "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим. От палестинских властей требуется демилитаризации Газы, отказ от вооруженной борьбы и поддержки Хамас. "Сделка века" так же предполагает полный отказ от возвращения палестинских беженцев на территорию Израиля.