Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Спорт

Надаль покидает Австралию

Комментарии
 Ольга Кепински
Надаль покидает Австралию
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Lee Jin-man
Размер текста Aa Aa

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вылетел с Открытого чемпионата Австралии по теннису. Испанец уступил в четвертьфинале австрийцу Доминику Тиму со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Во всех сетах испанец уступал лишь на тай-брейке. В полуфинале турнира австриец встретится с Александром Зверевым. Немец не пропустил дальше швейцарца Стэна Вавринку, победив со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Для Зверева предстоящий полуфинал турнира "Большого шлема" — первый в карьере.

12

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Andy Wong
12

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Andy Brownbill
12

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Andy Wong
12

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Andy Brownbill
12

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Dita Alangkara
12

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Lee Jin-man
12

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Lee Jin-man

В женском разряде россиянка Анастасия Павлюченкова уступила место в полуфинале испанке Гарбин Мугурусе. Счет встречи 5/7, 3/6. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп, на предыдущей стадии не оставившей шансов Анетт Контавейт из Эстонии.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.