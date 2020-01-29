Надаль покидает Австралию

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вылетел с Открытого чемпионата Австралии по теннису. Испанец уступил в четвертьфинале австрийцу Доминику Тиму со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Во всех сетах испанец уступал лишь на тай-брейке. В полуфинале турнира австриец встретится с Александром Зверевым. Немец не пропустил дальше швейцарца Стэна Вавринку, победив со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Для Зверева предстоящий полуфинал турнира "Большого шлема" — первый в карьере.

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В женском разряде россиянка Анастасия Павлюченкова уступила место в полуфинале испанке Гарбин Мугурусе. Счет встречи 5/7, 3/6. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп, на предыдущей стадии не оставившей шансов Анетт Контавейт из Эстонии.