Европарламент после "брексита" изменится

Программа "Вкратце из Брюсселя":

После выборов в Европарламент в мае прошлого года британцы стали вести себя всё более шумно, критиковали союзный проект, использовали в отношении коллег непарламентские выражения.

На столе бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства Найджела Фаража красовался флаг "Юнион Джек".

Посланцы Лондона требовали "полного и чистого" разрыва связей с Брюсселем, которые казались им слишком тесными.

Без британских депутатов 1 февраля Европарламент станет другим. Впервые он уменьшится в размере - 751 до 705 мест.

"Брексит" также изменит расстановку политических сил.

В наибольшем выигрыше окажется правоцентристская Европейская народная партия. В её составе нет ни одного британца, зато его пополнят 5 представителей других стран, которые распределят между собой долю Соединённого королевства.

Перепадёт и националистам. Их правая группа "Идентичность и демократия" станет четвёртой по величине, обогнав "зелёных".

При этом с уходом партии "Брексит" в Европарламенте станут тише призывы к передаче власти из центра на места и к ужесточению миграционной политики.

Зато окрепнут проевропейские фракции, облегчится принятие законов по защите окружающей среды.

«Европейские политические группы, которые поддерживают Еврокомиссию в целом, такие, как социа-демократы, либералы и "народники", после "брексита" усилят своё влияние, - сказал эксперт по выборам Дилан Кейси Маршалл. - Так что экологическая вопросы будут решаться, несмотря на ослабление позиций зелёных».

Но разросшейся Европейской народой партии будет трудно сохранить собственное единство.

«Важно следить за тем, смогут ли христанские демократы извлечь выгоду из своего численного превосходства, останутся ли "народники" сплочённым, - сказал брюссельский политолог Дору Франтеску. - Им придётся договариваться по разным аспектах политики внутри группы. Недостаточно иметь большие парламентские числа».

Евроскептики пытаются создать новый альянс. Его составят консерваторы и реформисты, ведомые польской партией «Право и справедливость", если к ним примкнут 12 депутатов от венгерская партии »Фидес».