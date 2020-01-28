Коронавирус: усиленные меры безопасности на границе с Китаем

Граничащие с Китаем российские регионы вводят дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа. Так по решению правительства Амурской области пункты пропуска между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, закрытые по случаю китайского Нового года 24 января, не будут работать до 1 февраля.

Временный транспортный коридор, организованный через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ, позволил вернуться в Россию из Китая 221 россиянину, а также 18 китайцам и двум эфиопам, имеющим вид на жительство в России. В Хабаровском и Приморском краях закрыты автомобильные переходы, границу можно пересечь только по железной дороге.

В приграничных регионах вырос спрос на противовирусные препараты и хирургические маски. Медицинские учреждения дальневосточных регионов получили тест-системы для быстрого выявления вируса.