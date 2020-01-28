Туризм и хоккей: будни Освенцима сегодня

Государственный музей Аушвиц-Биркенау в прошлом году посетили 2,32 млн человек со всего мира. В самом Освенциме, одном из старейших городов Польши, проживают около 40 тысяч человек.

"В прошлом году открылась гостиница Hilton, — говорит сотрудник музея Павел Савицкий. — Это же город, здесь живут люди. Есть магазины и рынок. За углом можно купить мороженое. Есть каток и хоккейная команда. Построили новый бассейн. Жизнь продолжается".

Бывший нацистский лагерь смерти включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сотрудник архива Ана Оди родилась в Освенциме и живет на территории музейного комплекса. Её отец был узником лагеря и выжил.

"Мой отец хотел сохранить это место и память о нём для будущих поколений. Поэтому он сюда вернулся. В то время он смог получить бесплатную квартиру для себя и мамы, они здесь обосновались", — рассказывает Ана Оди.

И если музей Аушвиц-Биркенау с каждым годом посещают всё больше людей, последние 30 лет численность населения в Освенциме неуклонно падает.

Марек и Агнешка — коренные жители. Сегодня они работают свадебными фотографами.

"Люди реагируют странно, когда видят радостные фотографии отсюда. Но это неправильно, мы смотрим в будущее. Мы не забываем о прошлом, но хотим жить нормальной жизнью", — говорит Агнешка.

О том, что жизнь в Освенциме продолжается, несмотря на мрачную историю, говорит и игрок местной хоккейной команды:

"Мы показываем, что можем построить жизнь заново на руинах, после тяжёлого прошлого. Скажите об этом миру".