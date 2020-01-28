Веселые ежики: в Москве работает кафе "Ежеминутка"

Название московского кафе "Ежеминутка" - первого столичного заведения, в котором живут ежи - точно соответствует тому, что получают его посетители.

Тут платят именно за там проведенное время, а не за ассортимент.

Желающим пообщаться с ежами раздают специальные подносы, в которых постелены мягкие пеленки, так общаться с животными удобнее.

По словам менеджера "Ежеминутки" Татьяны Денегиной, "все ежики - очень разные, у каждого - своя индивидуальность, свой характер, их очень легко отличить друг от друга".

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Ежиков можно гладить и брать на руки. Детям помогают правильно держать животных, самое опасное для ежа - это если его уронить.

Ежей нужно уметь правильно держать, для этих животных падение даже с небольшой высоты грозит гибелью AP Photo, Steven Senne, all rights reserved

Ежей кормят сверчками, червячками и специальным кормом. У ежей есть выходные дни и тихий час. А если животное захандрило, его обязательно навестит ветеринар.