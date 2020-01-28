Веселые ежики: в Москве работает кафе "Ежеминутка"

Название московского кафе "Ежеминутка" - первого столичного заведения, в котором живут ежи - точно соответствует тому, что получают его посетители.
Тут платят именно за там проведенное время, а не за ассортимент.
Желающим пообщаться с ежами раздают специальные подносы, в которых постелены мягкие пеленки, так общаться с животными удобнее.
По словам менеджера "Ежеминутки" Татьяны Денегиной, "все ежики - очень разные, у каждого - своя индивидуальность, свой характер, их очень легко отличить друг от друга".
Ежиков можно гладить и брать на руки. Детям помогают правильно держать животных, самое опасное для ежа - это если его уронить.
Ежей кормят сверчками, червячками и специальным кормом. У ежей есть выходные дни и тихий час. А если животное захандрило, его обязательно навестит ветеринар.