Вирус вместо звезд: как карикатура на китайский флаг спровоцировала скандал?

Китайские власти требуют извинений от датского издания Jyllands-Posten, опубликовавшего карикатуру на флаг КНР: вместо звезд на нем были изображены частицы коронавируса, который уже унес более 100 жизней.

"Этот сатирический рисунок оскорбляет нашу страну и ранит чувства китайского народа. Издание вышло за этические рамки свободы слова и нарушило нормы цивилизованного общества", - говорится в заявлении посольства Китая в Дании.

Главный редактор Jyllands-Posten уже ответил, что его издание не будет приносить извинений. "Мы не собирались унижать или высмеивать кого-либо, и мы не считаем, что рисунок это делает. Как мне кажется, у нас разные формы культурного восприятия", - подчеркнул Якоб Нюбро.

Журналистов поддержала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что карикатура - это "проявление свободы слова".

По состоянию на 28 января коронавирусом 2019-nCoV в Китае заражены более 4500 человек, число умерших превысило 100. Случаи заболевания также выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее, Японии и в Германии.

Издание Jyllands-Posten уже оказывалось в центре скандала из-за своих публикаций. В 2005 году на его страницах появились карикатуры на пророка Мухаммеда. Мусульмане восприняли это как оскорбление. Карикатуры привели к дипломатическому скандалу и спровоцировали акции протеста во многих странах.