MOTOCO: 8,5 тысяч м² искусства

8,5 тысяч м² живого искусства. Фотостудия, ателье керамики и даже цех шелкографии. В здании бывшей текстильной фабрики во французском Мюлузе располагается самая большая в Европе арт-резиденция MOTOCO. В ее стена приглашают пожить и поработать художников, скульпторов, дизайнеров со всего мира.

"Сюда приезжают канадцы. Художники из стран Азии знакомятся здесь с нашей системой. Всего нас - 140 человек. Благодаря такому размаху, о MOTOCO начинают говорить", - отмечает Мартин Зюсси, глава ассоциации MOTOCO.

Пьерр Франкель - художник и, по совместительству, каскадер. Он питает особую страсть к маскам.

"Благодаря MOTOCO наш департамент преуспевает не только в области искусства, но и финансов. Люди приезжают отовсюду. Многие - чтобы провести здесь свои выставки", - говорит он.

Джинфанг Хао родом из Китая. Ее работы уже можно было увидеть в парижском Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду и на Лондонской арт-биеннале.

"Здесь много свободного пространства, много движения. Такое редко увидишь в других французских городах", - отмечает она.

"Самое сложное для нас - сохранить все это, не позволить, чтобы на смену искусству пришли стартапы. А ведь это сейчас происходит повсеместно", - говорит Мартин Зюсси.

Популярность арт-резиденции растет не только в связи с выступлениями в защиту чистого таланта, но и благодаря недорогой аренде. В середине февраля Конкурсная комиссия соберется вновь. Для новых резидентов всего два места.