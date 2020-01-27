В России задержали японского журналиста по подозрению в сборе секретных данных

Во Владивостоке задержали японского журналиста. Его подозревают в сборе секретных данных о военном потенциале РФ на Дальнем Востоке. Сейчас мужчина уже покинул территорию России, получив официальное предостережение.

Как сообщается, японец был задержан еще в конце декабря, но известно об этом стало только сейчас.

Также в МИД РФ вызвали советника-посланника японского диппредставительства для дачи объяснений. Дипломату вручили ноту протеста.

На прошлой неделе японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку. Его заподозрили в передаче секретных данных двум россиянам. В субботу посольство России в Японии выразило сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".