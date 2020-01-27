Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

Региональные выборы в Италии: "Сардины" и неудача Сальвини

Комментарии
 Ирина Александрова
Региональные выборы в Италии: "Сардины" и неудача Сальвини
Авторское право
RAI
Размер текста Aa Aa

В Италии подвели итоги региональных выборов: главным проигравшим здесь называют экс-главу МВД и лидера правой партии "Лига" Маттео Сальвини. Последнему так и не удалось осуществить задуманное и увидеть своего кандидата Лучию Боргондзони на губернаторском посту в области Эмилия - Романья.

"Да, очевидно, что произошел сдвиг влево. - признал Сальвини - Мы принимаем это к сведению и смотрим в будущее, чтобы лучше выступить на всеобщих выборах".

Оппонент Боргондзони, представитель Демократической партии Стефано Боначчини, переизбран на второй срок. В своей предвыборной кампании политик делал упор на то, что жители области должны избрать крепкого областного управленца. Именно таким и считают Боначчини. На руку ему сыграла и активность избирателей. Во многом эту заслугу приписывают и неформальному движению "Сардин": его активисты, собирая массовые митинги (там, где их проводила "Лига") давали понять, в Эмилии-Романье кандидату "Лиги" рады далеко не все.

Стефано Боначчини, кандидат от Демократической партии: "Ценно то, что наши сторонники сумели мобилизоваться. И это стало отправной точкой как для моей партии, так и для всех левых сил".

Боргондзони уступила Боначчини порядка 8% голосов.

Что касается Калабрии, там губернатором избрана кандидат от правоцентристской коалиции Йоле Сантелли.

Крайне неудачно на выборах, причем в обоих регионах, выступило "Движение 5-ти звезд", союзник Демпартии по коалиции. Премьер Италии Джузеппе Конте между тем опроверг утверждения о том, что ситуация способствует нестабильности в правительстве.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.