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мир

Коби Брайант - лучший из лучших

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 Глеб Шатуновский
Коби Брайант - лучший из лучших
Авторское право
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. - Jae C. Hon
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Коби Брайанта часто сравнивали с Майклом Джорданом, да и сам он не скрывал, что строил свою игру по образцу Его Воздушества. Как и Джордан, Брайант славился своими бросками с отклонением, он был одинаково опасен и с дальней дистанции и под щитами, и не боялся брать инициативу на себя в решающие моменты игры, из раза в раз забивая победные мячи на последних секундах. Мэджик Джонсон, сам легенда "Лейкерс", называл его лучшим игроком в истории "озерников".

Лучшие игровые моменты в карьере Брайанта - в нашей подборке.

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