Коби Брайант - лучший из лучших

Коби Брайанта часто сравнивали с Майклом Джорданом, да и сам он не скрывал, что строил свою игру по образцу Его Воздушества. Как и Джордан, Брайант славился своими бросками с отклонением, он был одинаково опасен и с дальней дистанции и под щитами, и не боялся брать инициативу на себя в решающие моменты игры, из раза в раз забивая победные мячи на последних секундах. Мэджик Джонсон, сам легенда "Лейкерс", называл его лучшим игроком в истории "озерников".

Лучшие игровые моменты в карьере Брайанта - в нашей подборке.