Региональные выборы: левоцентристы победили, популисты проиграли

На региональных выборах в итальянской Эмилии-Романьи побеждают левоцентристы. По предварительным данным, в традиционно "красном" регионе кандидата от Демпартии Стефано Боначчини поддержали примерно 52% избирателей, представительницу оппозиционного правоцентристского блока Лучию Боргондзони - 43%. Популисты набрали лишь 3,5% голосов.

"Если эти данные подтвердятся, один из союзников по правящей коалиции - "Движение пяти звезд" - уйдет из области Эмилия-Романья, практически полностью изчезнет и из Калабрии. А ведь в этих двух регионах "Движение" родилось, здесь оно пользовалось наибольшей поддержкой. Кое-что действительно изменится в завтрашнем Риме", - отметил лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

В Калабрии побеждает представительница партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". Партнеры по правящей коалиции не смогли договориться о выдвижении единого кандидата и здесь. Специалисты рассматривают нынешнее голосование как своего рода тест для союзников.