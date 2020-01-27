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Италия

Региональные выборы: левоцентристы победили, популисты проиграли

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 Мария Горковская
Региональные выборы: левоцентристы победили, популисты проиграли
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Massimo Paolone/LaPresse via AP) - Massimo Paolone/LaPresse
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На региональных выборах в итальянской Эмилии-Романьи побеждают левоцентристы. По предварительным данным, в традиционно "красном" регионе кандидата от Демпартии Стефано Боначчини поддержали примерно 52% избирателей, представительницу оппозиционного правоцентристского блока Лучию Боргондзони - 43%. Популисты набрали лишь 3,5% голосов.

"Если эти данные подтвердятся, один из союзников по правящей коалиции - "Движение пяти звезд" - уйдет из области Эмилия-Романья, практически полностью изчезнет и из Калабрии. А ведь в этих двух регионах "Движение" родилось, здесь оно пользовалось наибольшей поддержкой. Кое-что действительно изменится в завтрашнем Риме", - отметил лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

В Калабрии побеждает представительница партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". Партнеры по правящей коалиции не смогли договориться о выдвижении единого кандидата и здесь. Специалисты рассматривают нынешнее голосование как своего рода тест для союзников.

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