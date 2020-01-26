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Турция

Две ночи под завалами: спасательная операция и новые подземные толчки в Турции

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 Андрей Позняков
Две ночи под завалами: спасательная операция и новые подземные толчки в Турции
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Надежд найти выживших всё меньше, но поисково-спасательная операция на востоке Турции продолжается. После землетрясения из-под завалов в городе Элязыг извлекли десятки людей. В субботу в пострадавшие районы были направлены дополнительные силы.

Ситуация осложняется низкой температурой воздуха — ночью были заморозки. Подтверждена гибель не менее 35 человек, более 1600 пострадали. Около сотни раненых госпитализированы, в том числе в тяжёлом состоянии.

После землетрясение магнитудой 6,8 в регионах Элязыг и Малатья ощущались несколько сот афтершоков. По данным турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям, в общей сложности в пострадавших районах разрушены более 70 домов, ещё свыше тысячи получили повреждения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал как можно скорее обеспечить тех, кто остался без крыши над головой, новым жильём.

Многие местные жители, опасаясь новых сильных толчков, предпочли ночевать на улицах. В воскресенье утром в провинции Малатья действительно было зафиксировано ещё одно землетрясение магнитудой 4,3.

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