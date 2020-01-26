Первые хоккеистки Киргизии

В Киргизии появилась первая женская хоккейная команда. Она сформирована на базе детской спортивной школы в селе Отрадное на востоке страны. До Бишкека — более 400 километров. Команда «Шапак» допущена к официальным соревнованиям, в прошлом году она участвовала в VII республиканском турнире по хоккею в Нарынской области.

Юные хоккеистки рассказывают, что поначалу к их занятиям в селе относились с непониманием. «Говорят, что девочки слишком слабые, чтобы играть, их легко обидеть, — рассказывает капитан команды Нурайым Кенжебаева. — Но девочки такие же сильные, как и мальчики. Мы никогда не сдаёмся!»

Теперь команда получила признание, а затем и поддержку спонсоров: представители киргизской диаспоры в Европе помогли купить амуницию. Раздевалку пришлось устроить в гараже тренера команды Салама Абрахманов, зато это рядом с хоккейной площадкой.

Хоккей возрождают в Киргизии с начала 2000-х. Девять лет назад национальная федерация была официально признана на международном уровне. Этой весной в Бишкеке должны пройти матчи 4 дивизиона Чемпионата мира по хоккею — национальная сборная Киргизии будет играть с командами Кувейта, Малайзии и Филиппин.