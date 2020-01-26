Холокост: извинения правительства Нидерландов

Во время Второй мировой войны правительство Нидерландов не смогло выполнить свою роль в качестве "гаранта справедливости и безопасности" для еврейской общины. С такими словами премьер- министр Нидерландов Марк Рютте выступил в Амстердаме по случаю дня памяти жертв Холокоста и 75-й годовщины освобождения Освенцима.

Национальный день памяти жертв Холокоста отмечается в Нидерландах в последнее воскресенье января. В этом году он выпал на 26 января — за день до освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, где в годы войны были убиты по меньшей мере 1,1 млн человек.

Марк Рютте принес извинения от лица руководства страны:

"Я приношу извинения, осознавая, что нет слов, которые могли бы передать масштабы и ужас Холокоста. И от послевоенных поколений зависит сохранение памяти о жертвах Холокоста, мы должны чествовать каждого погибшего поимённо, снова и снова напоминать себе о произошедшем и объединиться здесь и сейчас".

Власти Нидерландов впервые в истории страны приносят извинения за преследования и депортацию евреев в лагеря смерти.

По данным статистики, из 140 тысяч евреев, проживавших в Нидерландах, после войны в живых осталось лишь около 38 тысяч человек.

В прошлом году извинения принесла государственная железнодорожная компания Нидерландов и сообщила, что выплатит десятки миллионов евро в качестве компенсации выжившим и родственникам жертв Холокоста.