"Перспективные выборы" в Эмилии-Романье

В Италии проходят выборы депутатов регионального парламента и губернатора Эмилии-Романьи. Бывший вице-премьер Маттео Сальвини призвал своих сторонников активно участвовать в голосовании, которое, по его словам, может привести его партию «Лига» к власти.

На пост губернатора претендуют семь кандидатов, но фаворитами называют действующего главу правительства Эмилии-Романьи Стефано Боначини, который представляет «Демократическую партию», и выдвинутую «Лигой» Лучию Боргондзони. Боначини пользуется поддержкой движения «Сардин», которое образовалось несколько месяцев назад и заявляет о намерении не допустить победы Сальвини и его ультраправой партии.

Тем не менее, по данным соцопросов, шансы на победу у Боргондзони велики. Итальянские СМИ отмечают, что такой исход выборов может привести к расколу правящей коалиции «Движения пяти звёзд» и «Демократической партии», которые так и не смогли договориться о поддержке единого кандидата в Эмилии-Романье.