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Китай

Врачи со всего Китая едут помогать Ухани

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 Кнарик Хачатрян
Врачи со всего Китая едут помогать Ухани
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AP
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Китайские медики со всей страны спешат на помощь коллегам в Ухань, центр вспышки эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. В Поднебесной число заразившихся превысило 2 тысячи человек, 56 заболевших скончались.

Группа из 137 медицинских работников из больниц их центральной провинции Хунань прибыла в Ухань в субботу днём. Вечером того же дня прилетела группа помощи из 147 опытных врачей и медсестер из более чем 40 больниц восточной провинции Цзянсу. 138 врачей и медсестёр из 38 медицинских учреждений прибыли также в субботу вечером из восточной провинции Шаньдун. Ху Пенг - один из них.

"_В связи с эпидемической ситуацией в Ухани мы привезли с собой средства индивидуальной защиты, рассказывает врач. - мы подумали, что там уже многого не хватает.
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В основном это маски, особенно хирургические. Мы привезли более 100 масок и фильтры к ним, а также одноразовые защитные комбинезоны, защитные очки. Привезли, сколько смогли, чтобы раздавать и местным медикам".

Заражение коронавирусом подозревается еще у более 2,7 тысяч человек, но их диагноз пока не подтверждён.

Для медработников Ухани в этом году было не до празднования Весеннего фестиваля - китайского Нового года. Многие находятся в больницах почти круглосуточно.

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"Я надеюсь, что, благодаря приложенным усилиям, мы сможем взять под контроль эпидемию на раннем этапе, чтобы никто из наших родных, коллег, друзей и сограждан больше не страдал", - говорит Го Вэй, заместитель главврача инфекционного отдела больницы Тунцзи.

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Дин На - медсестра, работающая в отделении интенсивной терапии больницы - приняла первого заражённого пациента 29 декабря 2019 года.

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Ее муж врач работает на другом этаже в том же здании. Однако за последние 28 дней у них не было ни возможности встретиться, ни достаточно времени, чтобы отдохнуть дома. Шкафчик мужа стал "почтовым ящиком" для пары, чтобы поддерживать связь и заботиться друг о друге.

Более половины всех случаев заражения приходится на провинцию Хубэй, где находится Ухань. Здесь быстрыми темпами идёт строительство новой инфекционной больницы на 1300 мест. В 2003 году на фоне вспышки "атипичной пневмонии" такую больницу в пригороде Пекина возвели за неделю.

Насколько опасными могут быть мутации коронавируса 2019-nCoV пока не установлено. Но случаи заболевания пневмонией выявлены почти во всех регионах Китая, а также в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

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