Непредсказуемые выборы в двух регионах Италии

В Италии жители областей Эмилия-Романья и Калабрия голосуют на выборах в местные органы власти.

Это региональное голосование рассматривается как важный этап в политической жизни всей страны: считается, что оно определит судьбу действующего правительства и поддерживающего его парламентского большинства.

Говорят жители Болоньи:

"Я уверен, что эти выборы необходимы, так как кандидаты соревнуются друг с другом, разрабатывают новые программы, они также важны, потому что проходят в период, сложный для нашего региона, нашей страны и правительства".

"Дела в нашей области идут лучше, чем во многих других регионах страны, так должно продолжаться и дальше. И конечно же Демократическая партия должна осознать, что отошла от своей изначальной идеи, но если в таком важном регионе как Эмилия-Романья поменяется политическое направление и демократы проиграют, то это станет большим провалом".

Из Болоньи передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

"Сегодня судьба парламента всей страны зависит от волеизъявления жителей двух регионов, особенно здесь, в Эмилии-Романье, где впервые за последние 70 лет исход голосования невозможно предсказать. Пока лишь можно с уверенностью говорить об одном — по последним данным, явка избирателей в два раза превысила показатели предыдущих выборов, состоявшихся в 2014 году. Теперь лишь нужно дождаться окончания голосования, чтобы понять, как повышенная явка повлияет на итоги выборов".