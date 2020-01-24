"О положении Союза": годовщина освобождения Освенцима

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"Город Иерусалим принял самое большое количество высоких гостей в своей истории. Монархи, президенты и премьер-министры собрались, чтобы выступить против антисемитизма и вспомнить об освобождении Освенцима.

В Европе в последнее время наблюдается всплеск антисемитизма - некоторые даже говорят, что его лицо никогда не было таким уродливым, как сегодня, спустя 75 лет после победы над нацизмом.

Антисемитизм в Эльзасе

Наш корреспондент Шандор Жирош прислал этот репортаж из французского региона Эльзас на границе с Германией:

В 2019 году было осквернено еврейское кладбище в Вестхоффене, рядом со Страсбургом. Теперь могилы восстановлены, но этот житель Эльзаса всё ещё в шоке:

«Меня попросили прийти и починить надгробные памятники. То, что произошло - не нормально для нас. Мы не знаем, почему подверглись нападению эти могилы. В них лежат люди мертвые, я не понимаю, зачем нападать на мертвых».

Эльзас бывал спорной территорей, в этом регионе произошло много франко-германских столкновений и боёв. Здесь крупная еврейская община, сохранившая память о своих жертвах Холокоста. Родственники Морис Дахана настрадались, но выжили:

«Я в браке с женщиной, чей отец прошёл Освенцим, у него был номер 1950B. А мать прошла лагерь в Берген-Бельзене».

В Страсбурге и его окрестностях живёт 277 тыс человек, 20 тысяч их них - евреи. Некоторые из них подвергались оскорблениям:

«Здесь появлялись отвратительные вещи, такие как свастика на дверях. Но еще более отвратительно то, что мы недавно услышали из Страсбурга. Там одного господина пырнул ножом сумасшедший, который при этом кричал "Аллах Акбар".

Многие местные жители считают, что подъёму антисемитизма способствуют исламские экстремисты и радикально правые силы. Никто из евреев не выражает намерения бежать из Эльзаса, несмотря на то, что на стенах появляются оскорбляющие их надписи и рисунки.

«Мы не боимся таких граффити. Они будут стёрты, мы забудем о них и будем продолжать жить с высоко поднятой головой. Мы знаем, что вносим свой вклад в жизнь на земле».

По случаю 75 летия освобождения лагеря Освенцим - евреи в Страсбурге и его окрестностях подготовили послание для Европы:

«Этот символ - это шесть разветвлённых подсвечников. Шесть ветвей в память о шести миллионах евреев, погибших во время Холокоста. Европа не должна этого забывать. Европа усвоила урок, но они никогда не должна об этом забывать ".

Узник Освенцима хранит фотографию девушки

Антисемитизм показал поразительную способность возрождаться и появляться сноваа. Один из способов предотвратить его выход из-под контроля – это слушать тех, кто пережил ужасы Холокоста.

Наш репортер Грегуар Лори встретился с бывшим узником Освенцима из Бельгии.

Поль Соболь переживает за старших членов своей семьи, оставшихся на свободе, но погибших во время оккупации:

"Я думаю прежде всего о моих исчезнувших родственниках. Знаете, я даже не поцеловал на прощание свою маму".

Зимой 1944 года гитлеровцы решил эвакуировать лагеря. Многим заключенным евреям пришлось покинуть Освенцим и добираться до Германии пешком. Историки называют это маршем смерти, потому что офицерам было приказано убивать тех, кто больше не мог идти. Поля Соболя отправили на поезде, но люди гибли и в нём".

«Нас было 100-110 человек в вагоне. Мы стояли, плотно прислонившись друг к другу, не знали, как долго это будет продолжаться. Оказалось, мы провели в вагоне 6 дней. Когда поезд окончательно остановился, и двери открылись, внутри было 20 или 25 выживших ".

Соболю помогла уцелеть посылка, которую ему передала подруга, захваченная немцами в июне 1944 года в Брюсселе. В посылке вместе с продуктами была её фотография. Поль до сих пор хранит это изображение женщины, которая стала его женой. Вначале карточку нужно было спрятать от охранников.

"Я сложил её в 8 раз и держал в правом кулаке, потому что мы должны были раздеться догола и оставить всю нашу гражданскую одежду. Затем нас провели в здание, где мы превратились в заключённых".

Поль Соболь постарался сохранить в своей памяти как можно больше. Он рассказывает о лагере смерти на встречах со старшеклассниками, его также приглашают большие учреждения.

В день церемоний освобождения Освенцима бывший узник выступит в Организации Объединенных Наций в Женеве, а затем поедет в Германию.

Церемонии в Израиле

Самое большое событие, посвященное памяти жертв Холокоста, произошло на этой неделе в Иерусалиме.

Среди гостей были главы государств многих победивших союзников, а также Германии, чей президент Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Вторую мировую войну «немецким преступлением».

Примечательным было отсутствие президента Польши. Анджей Дуда отказался от приглашения, потому что ему не дали времени для выступления - в отличие от его российского оппонента Владимира Путина, чья страна освободила Освенцим.

Дуда также не пригласил Путина на церемонии в Польше на следующей неделе. Этот шаг российский посол в Брюсселе подверг резкой критике.

В конце концов, Советская армия потеряла 600 тыс солдат при освобождения Польши, сказал Владимир Чижов. Он выразил мнение, что в Польше предпринимаются попытки переписать историю.

Польский президент утверждал, что именно пакт Советского Союза с Гитлером проложил путь к войне, обвинив Путина в сознательном распространении лжи".