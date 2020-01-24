Землетрясение на востоке Турции, есть погибшие

По меньшей мере 14 человек погибли и более 300 пострадали в пятницу в результате землетрясения на востоке Турции. Без малого 50 человек были ранены, несколько находятся в тяжелом состоянии.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в 20.55 по местному времени в восточной провинции Элязыг с населением 400 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке, Сирии.

По данным на вечер пятницы, граждане России не пострадали от стихии. Посольство РФ в Анкаре "следит за ситуацией", сообщила его пресс-атташе.

В провинциях Элязыг и Малатья обрушились здания, в том числе жилые дома. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что на месте работают 400 спасательных бригад. Крупнейшие в Турции мобильные операторы сотовой связи временно предоставили находящимся в районе землетрясения гражданам бесплатный доступ в интернет и неограниченную телефонную связь, сообщило Анатолийское агентство.