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Cult

Почему корейцы так любят Гальштат

Почему корейцы так любят Гальштат
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euronews
 Кнарик Хачатрян
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В крохотный труднодоступный городок Гальштат в австрийских Альпах на берегу одноимённого озера едут, чтобы полюбоваться прекрасным пейзажем и послушать тишину. Но после того, как несколько лет назад здесь сняли популярный корейский сериал, Гальштат переживает настоящий туристический бум. Большинство приезжих - корейцы.

- Гальштат очень известен в Корее! Там все его знают!

Некоторые даже убеждены, что Гальштат стал прообразом города в диснеевском фильме "Холодное сердце", создателей которого были вдохновлены скорее норвежской природой, культурой и традициями.

- Всё, что мы здесь видим, напоминает мне о фильме "Холодное сердце".

- Всё как в том диснеевском фильме, точь-в точь!

Городок с населением, не достигающим и тысячи человек, принимает ежегодно около миллиона туристов, и местные жители не всегда разделяют их энтузиазм:

- Мы вернулись домой и увидели, как двое корейских детей прыгали в нашем дворе на батуте. Родители смотрели на них из-за забора и фотографировали: они находили забавным, что их дети играют в нашем дворе!

Гальштат популярен не только в Корее, но и в других азиатских странах. 8 лет назад в Китае даже построили точную копию городка, со всеми его домами и памятниками. Но этого оказалось недостаточно, чтобы сократить поток желающих посетить настоящий. Муниципальные власти думают ввести ограничения на посещение городка, чтобы вернуть в эти места хотя относительный покой.

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