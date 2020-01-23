Министр ушел в отставку после дебоша

Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош, устроивший в нетрезвом виде скандал и дебош в ресторане, подал в отставку. В среду вечером Солимош и его брат в состоянии сильного алкогольного опьянения были задержаны сотрудниками братиславкой полиции после того, как они повздорили с персоналом китайского ресторана, устроили потасовку и разбили входную дверь в заведении.

По словам свидетелей, политик хотел пройти в туалет, но его не пускали, в ответ он кричал, что "как министр требует к себе должного уважения". После инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Ущерб, нанесенный заведению братьями-дебоширами, оценивается в тысячу евро. Они были допрошены полицией, а затем отпущены. Против них может быть возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и о нанесении имущественного вреда. На пресс-конференции Солимош попросил прощения за необдуманные действия у своей семьи, коллег по министерству, а также общественности и выразил сожаление, "что четыре года его тяжелой работы завершились из-за одного ошибочного шага".