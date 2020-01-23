Испанская клубника ждет марокканок

Сотни женщин, приехавших из бедных сельских районов Марокко с самого рассвета стоят в очереди, чтобы получить небольшую работу. В Испании начался сезон сбора клубники, и для марокканок появился шанс заработать довольно хорошие, по их меркам, деньги и помочь своим семьям.

"Я хочу заработать и купить небольшой дом или начать свой бизнес", - говорит эта девушка.

"Я работаю, чтобы дать моим детям лучшее образование", - говорит эта женщина.

В течение трех дней в сельскохозяйственный квалификационный центр прибыли более 8 тысяч марокканских женщин. Около 6 тысяч из них будут отобраны после собеседования с испанскими работодателями. Среди основных требований - возраст от 25 до 45 лет, опыт сбора урожая фруктов и наличие хотя бы одного ребенка в Марокко, что считается гарантией того, что женщины вернутся в свою страну. Одобренным кандидаткам вручают билет на самолет в Испанию. Там за 7-часовой рабочий день они получают 40 евро. За месяц - около тысячи. Проведя в Испании на сборах урожая от 3 до 6 месяцев, уставшие, но довольные, они вернутся в свои семьи в Марокко.