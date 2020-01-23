Прощальное дефиле enfant terrible

"Дефиле в парижском театре Шатле - в рамках Недели высокой моды - станет моим последним показом". Полученное коллегами и поклонниками творчества Жан Поля Готье на прошлой неделе приглашение произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Еnfant terrible французской моды опускает занавес над этим периодом своей жизни, обещая новые неожиданные проекты.

"У меня за плечами 50-летня карьера в мире моды, - заявил он журналистам. - Я начал 18-летним юношей, давно это было... Наверное, пришла пора отдохнуть: не в смысле перестать работать, а в смысле заняться чем-то новым".

И в обычное время показы Готье выходили из ряда вон, что же говорить про прощальное дефиле, - трансгрессивное, с изрядной долей юмора и бурлеска и идеальным ритмом!

"Ключевое слово в наши дни - трансгрессия, - говорит Годфри Дини, модный обозреватель. - Вы знаете, всё это разрушение барьеров и так далее. Основатель, отец этого движения - Жан Поль Готье. Он использовал женское нижнее белье как верхнюю одежду, ломал все и всяческие стереотипы и начал это делать раньше других. Все, что вы наблюдаете на подиумах в наши дни, это развитие, наследие его революционных идей".

"Думаю, более независимого и свободного человека сложно вообразить, - добавляет Джамбаттиста Валли, итальянский модельер. - Он - мастер легкости и иронии, и он смог перенести эти качества на вещи".

"Он никогда не боялся провоцировать и делал это с потрясающей беззаботностью, - говорит главный редактор Women's Wear Daily Майлс Соча. - Он всегда вызывал споры, сейчас этого так не хватает в мире моды"...

"Нас всех переполняет радость. Как можно грустить, видя, какой он счастливый. Уверен, нас ждут замечательные проекты", - заключает его коллега Кристиан Лакруа.

Прощальный показ Жан Поля Готье завершился дискотекой - с полуночи до утра.