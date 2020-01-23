Коррупционные баллы России и Евросоюза

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Она посвящена публикации индекса восприятия коррупции. Составляющая его международная организация Transparency international, проанализировав 180 стран, поставила Россию на 137-ое место, вместе с Угандой, Парагваем и Папуа-Новой Гвинеей.

Замыкает этот список Сомали. А самые чистые руки у власть предержащих и чиновников оказались в Дании и Новой Зеландии.

Румыны и Чехи протестуют на улицах против разбазаривания государственных средств, взяточничества, оправдания в судах проворовавшихся чиновников. Независимые эксперты, с которыми консультировалась Transparency International, сходятся во мнении, что большинство посткоммунистических республик плохо борются с коррупцией. Из 28 стран-членов ЕС меньше всего баллов — по 70 — набрали Венгрия и Румыния.

«Много мошенничества совершается с фондами ЕС, - сказал директор Transparency Мишель ван Хюлтен. - С этим трудно эффективно справляться. Одна причин — в том, что у всех государств-членов разный подход к этой проблеме. Но вскоре появится единый европейский прокурор, который займется её решением. Я уверен, что тогда будет легче рассматривать такие дела».

Коррупция слабее на Западе ЕС, но при этом Франция и Великобритания входят в число 4 стран, которые потеряли 3 балла за год. Позитивная тенденция — в Испании, которая прибавила 4 балла, и в Греции - плюс 3 балла.

Среди бывших стран СССР самую высокую оценку дали Латвии, у которой 74 балла.

Наибольшую тревогу вызывает Мальта - с 2015 года она потеряла 6 баллов. Убийство Дафны Каруаны Галиции, занимавшейся журналистскими расследованиями, до сих пор не раскрыто.

Французский евродепутат из парламентского комитета по бюджетному контролю объясняет, как власть заражается коррупцией:

«Если через лобби финансируются некоторые политические партии, то их избранные представители чувствуют, что они этим лоббистам что-то должны взамен; и это начало коррупции, - сказала Мишель Риваси. - Поэтому я призывают ужесточить правила финансирования политических партий».

Контролирующие органы Евросоюза хотят, чтобы служащие госучреждений информировали их изнутри о замеченных нарушениях. Представитель Совета Европы говорит, что для этого нужно создать законодательную базу:

«Информаторы играют ключевую роль, их нужно защитать, но они должны действовать в правовом поле, - сказал Джанлука Эспозито. - Нужно определить, как регулирование этой сферы перейдёт в конкретные действия, в практику наших стран-членов. Этот переход от теории к практике — это то, чего мы добиваемся».

На осуществление такой инициативы может уйти два года.