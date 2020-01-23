Гуайдо с политиками Евросоюза

Лидер венесуэльской оппозиции, называющий себя председателем Национальной Ассамблеи, совершает поездку по Европе. В Брюсселе Хуан Гуайдо пытался заручиться поддержкой руководства Евросоюза в своём политическом наступлении на Николаса Мадуро, который считает себя президентом.

Выражением такой поддержки стала встреча Гуайдо с Верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем. Они отметили, что положение в Венесуэле в последнее время существенно не меняется.

«Мы ведём непростую борьбу, которая продолжается уже многие годы, - сказал Гуайдо. - А теперь голос венесуэльцев был услышан в Европейском парламенте. Для нас начинается этап энергичных действий. Мы должны улучшить ситуацию, и, в частности, способствовать введению санкций с целью оказать давление на диктатуру, чтобы добиться свободных президентских выборов ".

Европарламент призвал страны-члены ЕС усилить нажим на Каракас. От имени многих депутатов испанский либерал выразил солидарность с народом Венесуэлы:

«Нынешних санкций не достаточно, они должны применяться глубже и к большему количеству людей. - сказал Жорди Каньяс. - Мы должны оказывать давление на режим, который, судя по всему, всё ещё контролирует власть».

Хуан Гуайдо фактически сбежал из Венесуэлы, нарушив официальный запрет на поездки. Перед этим силы безопасности помешали ему войти в здание Национальной ассамблеи. Евросоюз осудил эти действия властей.

Испанский социалист выразил надежду на то, что будет налажен национальный диалог и проведены честные президентские выборы:

«Европейский Союз должен поддержать народ Венесуэлы и помочь ему найти демократический, справедливый выход, - сказал Хави Лопес. - Прежде всего нам всем вместе нужно справиться с тяжелой гуманитарной ситуацией в Венесуэле».

Европейский Союз признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы год назад, но утвердить его в этом качестве не удалось. Николас Мадуро всё ещё у власти. Европейские политики признают, что многие их усилия были потрачены зря.