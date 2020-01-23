Госдума приняла в первом чтении президентский проект поправок в Конституцию. Речь идёт о реформе, которую Владимир Путин анонсировал в послании к Федеральному Собранию. Он, в частности, предлагает отдать президенту исключительные полномочия назначать руководителей силовых министерств и ведомств, предоставить Совету Федерации право по представлению президента отправлять в отставку судей Конституционного и Верховного судов и учредить Государственный совет как конституционный орган, чьи функции будут определены федеральным законом. Кроме того, в случае осуществления реформы, срок полномочий президента будет ограничен в общей сложности двумя сроками.

Законопроект был одобрен в первом чтении единогласно, его поддержали 432 депутата. По словам спикера Вячеслава Володина, второе чтение собираются провести 11 февраля.

Эта статья будет обновляться с появлением новой информации.