Мрачная история Москвы и Тираны

"Гирокастра" - рабочее название нового совместного российско-албанского фильма. Именно в этом городе на юге Албании в 60-е годы после советско-албанского раскола происходит трагическая история одной из так называемых смешанных пар. Внутри каменных стен старинной крепости, превращенной в тюрьму, российские и албанские актеры и кинематографисты воспроизводят главу малоизвестной, но очень печальной общей истории. Это первая совместная киноработа Москвы и Тираны за 60 лет.

Нина Ковалева, российский продюсер: "Это исторический фильм, мы можем сказать с полной уверенностью. Две страны, которые были едины, которые были соединены в то время, в 60-е годы, потом пережили разрыв отношений. И это было больно для обеих сторон".

Сюжет этой исторической драмы написан в соавторстве российского сценариста и режиссера Юрия Арабова с известным албанским писателем Исмаилом Кадаре. В картине рассказывается о сломанных судьбах многих албанцев, которые учились за границей и вернулись домой с женами из Советского Союза.

Проблемы начались после того, как Тирана разорвала дипотношения с Москвой в 1961 году. Буквально за одну ночь молодые супружеские пары превратились в "предателей". Женщинам-иностранкам, проживающим в Албании, был предоставлен выбор: вернуться домой или остаться со своими мужьями, рискуя подвергнуться преследованиям и попасть в тюрьмы и лагеря.

Эни Яно, албанская актриса: "Это трагично, потому что причины, по которым эти женщины оказались в тюрьме, были абсолютно абсурдными и нелепыми. И те, кто не пошли на компромисс с тем, что, по их мнению, было неправильным, столкнулись с последствиями, о которых и рассказывает этот фильм".

Точных данных о том, сколько людей из смешанных пар были заключены в тюрьмы и отправлены в лагеря за 40 лет коммунизма в Албании нет. Известно, что более 5 с половиной тысяч мужчин и 400 женщин были казнены режимом. По словам режиссера картины, "Гирокастра" - это "дань памяти всем невинным жертвам тоталитарных режимов".