Терри Джонс: абсурд и революция

В Лондоне скончался Терри Джонс. Актер, писатель, режиссер и историк, он прославился как один из основателей британской комик-группы "Монти Пайтон". Новаторство, абсурд, настоящая революция в жанре. Джонс - автор большинства скетчей для телешоу, впервые вышедшего на BBC в 1969 году. Вместе с пятью другими "питонами" он снял три полнометражных фильма.

В 1975 году на экраны вышла картина "Монти Пайтон и Священный Грааль". Пародия на британские легенды о короле Артуре принесла юмористам мировую славу.

Следующий фильм "Житие Брайана" был запрещен в нескольких странах в течение многих лет. В частности, Ирландия и Италия не оценили своеобразный пересказ библейских событий и высмеивание любых форм фанатизма.

Институт семьи, секс, ксенофобия, бедность. Сатира музыкальной комедии "Смысл жизни по Монти Пайтону" пришлась по вкусу каннским кинокритикам, картина удостоилась Гран-при жюри фестиваля.

Проекты комик-группы пользовались неизменным успехом не только у себя на родине, но и в США.

"Мы совершенно не задумывались над тем, чтобы определить целевую аудиторию. Мы не обращались к кому-то конкретно. Но наш юмор оказался заразным. Пусть небольшой процент жителей США считали наши шутки смешными, но это же огромная страна - а значит и огромное количество зрителей. Нам повезло", - признавался в свое время сам Джонс.

Последней его работой стала научно-фантастическая комедия "Все могу" об обыкновенном учителе, которого инопланетяне наделяют сверхспособностями.

Терри Джонс скончался на 78 году жизни в окружении семьи. В последние годы он страдал от редкой формы деменции.