В Испании объявлено климатическое чрезвычайное положение

Правительство Испании объявило «климатическое чрезвычайное положение», пообещав к концу весны представить программу по борьбе с глобальным потеплением. Это решение было принято на фоне массовых акций протеста, организованных экоактивистами, которые связывают изменение климата с человеческой деятельностью, в частности, с загрязнением атмосферы.

В общей сложности кабинет министров обещает анонсировать 30 мер по защите экологии. Предполагается, что к 2050-му страна полностью сократить выбросы углекислого газа. В ближайшие двадцать лет, согласно представленному проекту, Испания должна на 95% перейти на возобновляемые источники энергии, решить проблему загрязнения окружающей среды при использовании большегрузного транспорта и добиться сокращения выбросов CO2 в сельском хозяйстве.

Министр экологического перехода Тереса Рибера говорит о принципиальной важности этой программы для развития регионов и для будущих поколений испанцев:

«Мы знаем, что если мы не возмём на себя столь важную задачу, это приведёт к упадку с социальной точки зрения, это будет чрезвычайно дорого стоить в плане экономики и защиты окружающей среды. И поскольку речь идёт об организованной работе, хотя с климатическими изменения борется всё общество, у нас появляются новые возможности корректировать эти изменения».

Подробный план экологической реформы правительство Испании обещает представить в ближайшее время вместе с соответствующим законопроектом.