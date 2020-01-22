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Брюссельское бюро

Путин и Польша: интервью постпреда РФ при ЕС

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 Андрей Бекетов
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Президент Польши не пригласил своего российского коллегу на церемонии по случаю 75-летия освобождения лагеря смерти Освенцим. При этом Анджей Дуда, в отличие от Владимира Путина, решил не участвовать в Форуме памяти Холокоста в Израиле.

Эту ситуацию комментирует Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов. Вопросы ему задавал в Брюсселе корреспондент Euronews Андрей Бекетов.

Чижов: К сожалению, президент Путин, глава государства, Российской Федерации, которая является продолжателем Советского Союза, чьи солдаты освободили узников Освенцима, и чья армия положила только за освобождение Польши 600 тысяч человек, он, увы, не был приглашён в этом году на это юбилейное мероприятие. Оставим это на совести господина Дуды. К сожалению, в сегодняшней Польше мы наблюдаем неоднократные попытки переписывания истории. Президент Путин посетит в ближайшие дни другое мероприятие, посвящённое памяти жертв Холокоста. Оно пройдёт 23-го января в Иерусалиме. Вот там президент Путин будет и выступит там со своими оценками.

Euronews: Россия вместе с Евросоюзом и США участвует сейчас в усилиях по установлению мира в Ливии. Как вы оцениваете встречу российского президента в Берлине с Председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, например?

Чижов: Этой конференции предшествовало, ни много ни мало, пять подготовительных этапов. Россия во всех этих этапах активно участвовала. Более того, мы сумели не далее, как 13 января, собрать в Москве, так я скажу, руководителей враждующих сторон. С некоторыми нарушениями, но перемирие теперь работает, и это результат совместной российско-турецкой инициативы.

Euronews: Каковы перспективы взаимодействия России и Евросоюза в ливийском урегулировании?

Чижов: У нас есть опыт, кстати говоря, в разных местах. Несколько лет назад ведомая Евросоюзом операция в Чаде с участием российского вертолётного контингента - это был пример успешного сотрудничества. Мы взаимодействовали в борьбе с пиратством в районе Африканского Рога. Это операция «Аталанта» — помните такую? Ну вот, мы открыты к взаимодействию с Евросоюзом.

Euronews: Какую эволюцию претерпевает российская позиция в отношении иранской ядерной сделки?

Чижов: Вы знаете, эволюцию мы наблюдаем, к сожалению, у других участников сделки. А вот что касается России, то наша позиция вполне даже постоянна и неизменна. Мы считаем, что эта сделка, которая явилась результатом многолетних переговоров и была подписана в 2015 году, она представляет собой дипломатический успех всего международного сообщества, не только тех стран, которые непосредственно её подписывали. Это хрупкий компромисс, основанный на тонком, детальном учёте ньюансов позиций всех сторон.

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