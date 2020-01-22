"Народник" Юнкер - о "Фидес"

Крупнейшей политической группой в ЕС является Европейская народная партия. В марте прошлого году было приостановлено членство в ней венгерской партии «Фидес».

Теперь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается сколотить альянс с итальянским ультраправым политиком Маттео Сальвини.

Причиной раскола внутри правоцентристов стали высказывания и действия Орбана против Евросоюза, общих христианско-демократических принципов и против тогдашнего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Я высказывал свою точку зрения об этом очень ясно многие годы, - сказал Юнкер в интервью Euronews. - Я выступаю за то, чтобы "Фидес" либо согласилась с основными принципами христианской демократии, либо была окончательно изгнана. Если "Фидес" не думает и не ведёт себя как основная часть Европейской народной партии, то ей нет места внутри ЕНП. Но я больше не несу ответственности за этот вопрос".

Наш корреспондент Мария Псара спросила Юнкера, беспокоит ли его то, что "Фидес" пытается объединить усилия с Сальвини.

"Я не знаю, как далеко продвинулись эти усилия, мне не известно об отношениях между Сальвини и Виктором Орбаном, но Сальвини далек от основных позиций европейской христианской демократии", - ответил экс-глава Еврокомиссии.