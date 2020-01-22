Греки требуют освободить их острова от мигрантов

Жители греческих островов Лесбос, Хиос и Самос в среду провели забастовки и акции протеста против негативного, по их словам, воздействия миграционного кризиса на местные общины и на северные Эгейские острова в целом, где находятся наиболее перегруженные беженцами лагеря. Манифестанты требовали "вернуть их прежнюю жизнь и освободить острова, которые превратились в центры заключения людей".

"В этих лагерях даже животные не могут нормально жить. Очень жаль. Но в этом не моя вина, я не могу винить себя за это", - говорит этот местный священник.

В печально известном лагере Мория на острове Лесбос и соседних временных центрах сейчас размещаются более 21 тысячи человек, при максимальной вместимости до 3000 человек в каждом.

"Меня зовут Мейса. Я уже 5 месяцев здесь, в Мории. И нам очень тяжело жить. Ночью очень холодно. А еще здесь много бандитов", - говорит этот мальчик из лагеря.

Фэй Дулгери, Euronews: "Помимо жителей Лесбоса, мигранты и беженцы, живущие здесь, в лагере Мория, говорят, что для них самое главное это - безопасность. И с наступлением ночи, условия в лагере становятся сложнее".

С аналогичными проблемами столкнулись и жители острова Хиос, где в настоящее время проживают более 6 тысяч просителей убежища. Местные власти намерены ускорить обработку заявлений и переправку мигрантов в материковую часть Греции.

Панос Кицикопулос, Euronews: "Большинство протестующих в Хиосе говорят не только о том, что мигранты должны покинуть их остров. Местные жители очень хорошо знают, что такое иммиграция - за последние годы многие из них сами уехали в другие страны, поэтому никогда не отказывались от своего гуманитарного долга. Однако сейчас они настаивают на том, что они и их дома больше не могут принимать такое огромное перенаселение мигрантами".

"Мы никому не верим. Все, что они говорили до этого, оказалось ложью. Ничто не было выполнено", - говорит этот житель острова.

Как показывают опросы, большинство греков считают, что количество мигрантов достигло своего лимита, и требуют от правительства введения более жестких барьеров на их пути.