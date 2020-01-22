Европейский день в Давосе

Председатель Еврокомиссии призывает улучшить и модернизировать Всемирный экономический форум, чтобы решить глобальную проблему, связанную с изменением климата на планете.

Выступая в Давосе Урсула фон дер Ляйен заявила, что остается еще ряд возможностей справиться с рисками, но это окно закрывается слишком быстро ".

По словам президента Еврокомиссии в течении ближайших десяти лет европейский бюджет мобилизует на решение проблемы инвестиции на сумму в триллион евро.

"Мы должны улучшить и модернизировать наш международный форум и требуется политическая воля для того, чтобы вывести все насущные вопросы на новый уровень. Самый лучшим пример этому —изменение климата. Это глобальная проблема. Многие из нас, не все, но большинство, согласны, что нужно действовать. Мы ощущаем срочную необходимость".

Меры по защите окружающей среды станут наследием Урсулы фон дер Ляйен, уверена экономический эксперт Джули Тейглэнд (EY EMEIA):

"Сочетание этих инвестиций — триллиона евро —со стремлением к устойчивому развитию и эффективному использованию технологий позволит добиться изменений в Европе с экономической точки зрения, в том числе декарбонизации экономики".

Но каким будет наследие в области международной торговли? Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран ЕС, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новое соглашение.

"Откровенно говоря, переговоры с Европой вести тяжелее, чем с Китаем. Сегодня с Китаем у нас сложились прекрасные отношения. В том, что касается Европейского союза, скажу честно, сначала я хотел завершить переговоры с Китаем, а потом уже продолжить договариваться с Европой".

Трамп в очередной раз выразил недовольство тем, что торговый дефицит с Европой в течении лет последних превышает 150 миллиардов долларов.

Урсула фон дер Ляйен утверждает, что договор с США может быть согласован уже через несколько недель.