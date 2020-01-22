Форум в Давосе: на пути к гендерному равенству

Организаторам Всемирного экономического форума в Давосе есть к чему стремиться. Речь идет о достижении гендерного равенства. Здесь на швейцарском горнолыжном курорте даже существует особый термин "мужчины Давоса" - так называют относящихся к мировой элите состоятельных людей.

В нынешнем году один из четырех участников форума - женщина. И это уже улучшение, по сравнению с предыдущими саммитами. Во всем мире на министерских посты, занимаемые женщинами, приходится 21 процент. Что касается крупного бизнеса, на руководящих должностях тысячи крупнейших американских компаний (по версии журнала Fortune) всего 6% женщин.

На эту тему корреспондент Euronews побеседовала с Шелли Залис, генеральным директором The Female Quotient.

Изабель Кумар, Euronews: "Несмотря на все усилия организаторов, установление гендерного равенства по-прежнему остается серьезной проблемой. Стратегическим партнерам ВЭФ было указано на то, что в каждой группе должна быть определенная квота для женщин. В Еврокомиссии появилась первая женщина-президент. Урсула фон дер Ляйен. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что она "очень жесткий переговорщик".

Изабель Кумар, Euronews: "Манера вести переговоры у женщин и мужчин отличается?

Шелли Залис, гендиректор The Female Quotient: "Мы рассматриваем мужское и женское. Но дело не в различии полов. К мужским качествам руководителя обычно относят: агрессивность, напористость, решительность, аналитический потенциал. Для женщин свойственны - умение сотрудничать, проявлять чуткость. Они могут быть спокойными и страстными. Это то, что женщины, как правило, скрывают. И, таким образом, прячут свои самые ценные качества. Я все же думаю, что в различии кроется величайшая сила. Поэтому мы призываем и тех и других проявлять свои сильные стороны и самое главное - взаимодействовать".

В составе Европейской комиссии - высшем органе исполнительной власти Евросоюза, гендерный баланс практически достигнут. Но в целом в ЕС ситуация оставляет желать лучшего.

На каждый евро, заработанный мужчиной, приходится 84 евроцента, полученные за труд женщиной. А это значит, что ежегодно в ЕС женщины, в отличие от мужчин, работают бесплатно около двух месяцев.