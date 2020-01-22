Раздельные бассейны, спортзалы и пляжи для мужчин и женщин называют нормой для Дагестана. Внимание к половой сегрегации в республике привлёк скандал вокруг крупнейшего на Северном Кавказе бассейна в спортивном комплексе «Анжи Арена»: теперь плавать там могут только мужчины. Защитники запрета говорят о традициях и особенностях региона, критики жалуются на дискриминацию и попытки вытеснить женщин из общественных пространств.

Споры об «однополом бассейне»

Стадион «Анжи Арена» в дагестанском Каспийске оказался в центре скандала после публикации в социальных сетях объявления о закрытии бассейна для женщин. «С 20 января посещение бассейна только для мужчин», — было сказано в сообщении. Речь идёт о крупнейшем, как утверждают владельцы, бассейне в республике.

Бассейн «Анжи Арены» называют крупнейшим в Дагестане

В Instagram бассейна объяснили, что просто были вынуждены отменить «женские дни», потому что в это время практически не было посетителей. Впоследствии в интервью «Интерфаксу» представители «Анжи Арены» ссылались на просьбы посетителей, причём как мужчин, так и женщин. «Им так удобно», — объяснял собеседник агентства. В интервью ТАСС неназванный представитель комплекса рассказал, что сейчас на территории «Анжи Арены» работают два плавательных бассейна: самый большой только для мужчин и второй, поменьше, для женщин.

Мальчики налево, девочки направо

«Мужские» и «женские» дни в бассейнах и в целом половая сегрегация общественных пространств действительно стали нормой для Дагестана. Это в интервью Euronews подтвердили журналисты нескольких СМИ республики. Такое разделение есть в бассейнах и спортзалах, существуют отдельные фитнес-центры только для женщин, пляжи разделяют на мужские и женские.

«Правила о раздельных днях для мужчин и женщин в Дагестане в качестве закона не существуют, но есть традиции, когда женщины ходят в свои дни, мужчины ходят в свои дни. Точно так же, как мужской и женский туалеты — они раздельны. У нас эти вещи не совмещаются», — объясняет замгендиректора РГВК «Дагестан» Заурбек Газиев. Новые правила «Анжи Арены» он не считает дискриминацией: «Просто владельцам стало не выгодно содержать огромный бассейн ради одного человека, который может прийти, а может и не прийти. Тем более женщины могут поплавать в соседнем бассейне совершенно без проблем».

Заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов настаивает на том, что разделение общественных пространств на мужские и женские сохраняются в Дагестане со времён его исламизации. При этом он признаёт, что в советскую эпоху ситуация была иной. По словам Магомедова, женщины сами хотят плавать отдельно от мужчин:

«В Дагестане есть водные аттракционы, где женщины появляются вместе с мужчинами. Их немного, но они есть. Но надо понимать менталитет: не все женщины сами хотят быть в одном водном пространстве с мужчинами. Есть те, кто относится к этому спокойно и равнодушно, им никто не препятствует пойти на такие водные аттракционы и спокойно там пользоваться этими благами. А есть значительная часть женщин, которые не хотят этого.

Это может быть связано с разными моментами. Есть нерелигиозные дамы, которые в силу каких-то своих обстоятельств, скажем так, стыдливости, предпочитают находиться в чисто женской компании, когда посещают бассейны и другие такие места. Есть женщины, которые по религиозным причинам или же по сложившимся обычаям не хотят идти вместе с мужчинами».

Женщины в буркини и без на пляже Тель-Авива 2 сентября 2016 AP Photo/Ariel Schalit

Магомедов отмечает, что разделение на мужские и женские часы характерно и для любительского спорта, которым люди занимаются, «чтобы скорректировать своё тело»:

«Кто недоволен своим телом — ходит в фитнес-центр. Где-то сбросить жир, где-то подкачаться, где-то подкорректировать свою фигуру. __В Дагестане женщины не ходят совместно в фитнес-центры с мужчинами в силу определённой стеснительности, поэтому очень многие фитнес-центры имеют мужские и женские дни или мужские и женские часы. Есть отдельные фитнес-центры, которые работают с чисто женской аудиторией. Женщина, которая ходит в зал, просто предпочитает тренироваться там, где нет мужчин, чтобы не стесняться».

Разделение по половому признаку, по словам Магомедова, в Дагестане совершенно естественно происходит и на пляже. Если женщины появляются на общих пляжах, то там они стараются одеваться сдержанно, причём из соображений безопасности. «Мы здесь столкнёмся не столько даже с какими-то религиозными моментами, а просто с тем, что к этой девушке могут начать приставать и пытаться навязчиво знакомиться, — объясняет журналист. — Это может девушке не понравиться и она предпочтёт не появляться в таком виде в этих местах».

Есть определённые сложившиеся нормы поведения. Я сомневаюсь, что в той же Италии девушка будет по Ватикану ходить в мини-бикини или по храму расхаживать в мини-бикини. Везде есть какие-то определённые правила поведения, которые сложились культурно, исторически, обусловленные какими-то другими моментами. Магомед Мегомедов заместитель главного редактора газеты "Черновик"

Вытеснение женщин

Несмотря на слова об «общественном консенсусе» по вопросу бассейнов, спортзалов и пляжей, есть и недовольные, — говорит Магомедов. Что касается скандала вокруг «Анжи Арены», то как минимум три женщины обратились с жалобами на администрацию спорткомплекса в прокуратуру Дагестана. Об этом Euronews рассказала адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. Она ранее обещала помочь всем желающим в борьбе за свои права после закрытия бассейна для женщин.

В Дагестане женщинам запретили посещать самый большой в республике бассейн - в Махачкале, в комплексе "Анжи Арена". В... Publiée par Anna Fedorova sur Mardi 21 janvier 2020

Проблема, по словам Гнездиловой, заключается не в половой сегрегации, а в закрытии самого большого бассейна для женщин. «Теперь им недоступен тот сервис, который доступен мужчинам», — объясняет она. Адвокат полагает, что речь идёт о дискриминации, в противном случае владельцам «Арены» придётся предоставить в прокуратуру документы, которые будут доказывать экономическую необходимость ограничений. По данным Гнездиловой, в бассейн ходило много девушек. Если хотя бы один день в неделю или в месяца оставили «женским», то скандала бы не было, — уверена адвокат.

Автором одной из жалоб в прокуратуру стала шеф-редактор портала Daptar («Женское пространство Кавказа») Светлана Анохина. Она полагает, что раз многие женщины хотят жить по определённым религиозным правилам, то было бы правильно создавать для них отдельные пространства, где они могли бы заниматься спортом или купаться. Но речь, по словам Анохиной, идёт о более масштабном процессе исключения женщин из общественной жизни:

«Если создавать обстановку, при которой женщинам неловко и неудобно выходить в общественные пространства рядом с мужчинами, то через некоторое время таких женщин станет меньшей, а потом будут все основания говорить, что их вообще нет».

Анохина рассказала, что это давление ощущается, в частности, на общих пляжах:

«На городском пляже у нас всегда было женщинам некомфортно, потому что огромное количество приставал было ещё во время моей юности, а сейчас, когда девочек в купальниках осталось вообще немного, а плавают тётеньки в длинных платьях, в обычных платьях, платках, то, конечно, такие девочки чувствуют себя белыми воронами».

С начала 2000-х этот процесс, по словам Анохиной, «идёт ползком»: «это тихое завоевание пространства и вытеснение оттуда женщин вообще». Закрытие бассейна «Анжи Арены» для женщин активистка и журналистка считает большой стратегической ошибкой: «всё вышло наружу».