11 человек погибли в пожаре в Томской области

11 человек, в том числе 10 граждан Узбекистана, стали жертвами пожара в поселке в Томской области. Двум или трем людям, по разным данным, удалось выбраться из горящего здания.

К моменту прибытия спасателей деревянное здание было полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составила более 200 кв. м, крыша и потолок рухнули.

Губернатор региона заявил, что помещение было нежилым МЧС по Томской области

Трагедия произошла в здании общежития, в котором проживали работники частной лесозаготовительной компании "Гринвуд". Однако, по информации губернатора региона Сергея Жвачкина, помещение было нежилым, а на окнах стояли решетки, из-за чего люди не смогли выбраться на улицу.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

После трагедии областное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).