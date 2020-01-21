Объявлен состав нового правительства РФ - указ

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем председателя правительства Андрея Белоусова, освободив его от должности помощника главы государства по экономическим вопросам.

Заместителями председателя правительства назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Григоренко также назначен руководителем аппарата правительства.

Свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу.

Антон Силуанов остался на должности министра финансов, но лишился поста вице-премьера. По его словам, его ведомство в течение месяца подготовит поправки в бюджет по финансированию социальных мер из послания президента Федеральному Собранию.

Среди наиболее знаковых отставок - уход Владимира Мединского. Его преемницей на посту министра культуры стала руководительница департамента кинематографии Ольга Любимова. Таким образом, в новом правительстве РФ всего две женщины.

Министерство по делам Северного Кавказа упразднено.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что демография, рост доходов и повышение уровня жизни — ключевые темы, над которыми будут работать члены его кабмина. Путин пожелал им успехов.