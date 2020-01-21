Показ весенне-летней коллекции Dior прошел в рамках недели Высокой моды в музее Родена в Париже. Здесь собрались влиятельные и успешные женщины. Актрисы Сигурни Уивер и Ума Турман, модель Наталья Водянова, итальянская звезда Моника Белуччи.

Декорациями для шоу (по просьбе креативного директора женской линии Dior Марии Грации Кьюри) занималась американская художница и феминистка Джуди Чикаго. Вышитые Чикаго баннеры не могли не привлечь внимание. Центральный и самый крупный гобелен гласил: "Что, если бы женщины правили миром?"

Джуди Чикаго, художница: "Еще в семидесятые годы я начала с того, что пыталась изменить отношение к женщинам, привнести ощущение божественности и духовности в женские переживания посредством искусства".

На подиум выходили модели в образах древнегреческих богинь. Блестящие, белоснежные, струящиеся платья дополняли золотые ожерелья в виде оливковых ветвей, браслеты и шелковые веревки. Присутствуют в коллекции и приглушенные матовые оттенки. В основе концепции шоу - актуальная тема роли женщины в современном мире, женщины - хозяйки своей судьбы.

Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior: "Когда я пришла в Dior, все говорили о том, что я стала первой женщиной-художницей в таком большом доме, как Dior. Поэтому я думаю, что важно направить послание новому поколению, дать подсказку, как это делает Джуди Чикаго, и я в том числе, что женщины могут реализовать себя в самых разных профессиях, включая сферу искусства, или моду, в зависимости от их предпочтений".

Инсталляции в музее Родена будут открыты для широкой публики до выходных.