Взаимодействие России и Евросоюза

Россия и Евросоюз взаимодействуют в решении ряда общих проблем, несмотря на значительные внешнеполитические разногласия между собой. Представитель Москвы в Брюсселе Владимир Чижов отметил, что стороны могли бы вместе заниматься урегулированием ситуации в Ливии:

«Несколько лет назад была ведомая Евросоюзом операция в Чаде с участием российского вертолётного контингента. Это был пример успешного сотрудничества. Мы взаимодействовали в борьбе с пиратством в районе Африканского рога. Это операция «Аталанта» — помните такую? Ну вот, мы открыты к взаимодействию с Евросоюзом".

Россия и ЕС общаются также в рамках подписанного ими соглашение о ядерной программе Ирана. Постпред России считает, что эта сделка продолжает выполняться, насмотря на выход из неё Соединённых Штатов.

«Мы считаем, что эта сделка, которая явилась результатом многолетних переговоров, и была подписана в 2015 году, она представляет собой дипломатический успех всего международного сообщества, не только тех стран, которые непосредственно её подписывали. Это хрупкий компромисс, основанный на тонком, детальном учёте ньюансов позиций всех сторон. Попытки изменить этот баланс в одностороннем порядке, я думаю, вряд ли они имеют шанс на успех".