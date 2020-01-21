Тунберг обвиняет политиков, Трамп критикует экоактивистов

Президент США Дональд Трамп и шведская экоактивистка Грета Тунберг - одни из хедлайнеров Всемирного экономического форума в Давосе, где в том числе в центре внимания вопросы, связанные с климатом и окружающей средой. Тунберг, снова била тревогу. По словам семнадцатилетней школьницы, разговоров ведется много, но в практической сфере ситуация не меняется. Критика звучала и в адрес СМИ, и в отношении мировых лидеров.

Грета Тунберг, экоактивистка: "Тот факт, что Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения, кажется, возмущает и беспокоит каждого. Так и должно быть. Но то, что все мы не можем выполнять прописанные в документе обязательства, похоже не заботит людей во власти".

Не только великолепные альпийские пейзажи, но и участников протеста увидел хозяин Белого дома, приближаясь к курорту на вертолете. Позднее, выступая в Давосе, Трамп сообщил, что США присоединятся к глобальной инициативе по высадке на планете одного триллиона деревьев. Трамп также подверг критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа.

Дональд Трамп, президент США: "Сейчас время огромной надежды, радости, оптимизма и действий. Но чтобы воспринять возможности завтрашнего дня, мы должны перестать слушать пророков, предрекающих гибель и апокалипсис".

При этом напрямую Трамп не назвал Тунберг, однако ряд СМИ считают, что слова были адресованы в том числе и ей. Позже шведская экоактивистка сказала, что сажать деревья - хорошо, но недостаточно для решения проблем.