Небо из лазурита: восстановлена редкая работа Антонио Темпесты

Это произведение Антонио Темпесты было найдено на музейном складе в Будапеште, и вот теперь его представили публике после многолетних реставрационных работ. Художник и гравёр, родившийся в XVI веке во Флоренции, был самым известным в мире мастером росписи на необычных поверхностях, в том числе и на драгоценных или полудрагоценных камнях. Здесь он использовал лазурит.

Работа по сути состоит из двух картин: обе стороны тонкой полупрозрачной плитки толщиной в 1 мм представляют сцены из Ветхого Завета. Лазурит, не окрашенный по всей поверхности, стал неотъемлемой частью росписи и через него проникает свет.

"Эти картины стоят особняком даже среди других работ на камне, - говорит куратор Миклош Галош. - Ведь художники обычно использовали для этого известняк, мрамор или алебастр".

История картин Темпесты тоже особенная. Разбитая на кусочки, работа была вычеркнута из реестра Музея прикладных искусств Венгрии через несколько лет после восстания 1956-го года: эксперты сочли, что роспись на камне восстановить невозможно. Но работники музея не стали спешить от неё избавиться.

Три года назад фрагменты попались на глаза реставраторам, которые тоже поначалу решили, что дело безнадёжно. Но Агнес Куна, заведующая реставрационным отделом музея, с первого взгляда поняла: перед ней уникальное произведение. Она решила попробовать.

"Это не только творение художника, - говорит Агнес, - это также создание бога или природы, если вам так больше нравится. Художник разработал всю сцену и все фигуры в зависимости от этого яркого цветного камня, лазурита. Камень стал основой композиции".

Границы между природными узорами камня и следами кисти художника практически незаметны, зачастую невозможно определить, камень ли это или краска; некоторые фигуры Темпеста наметил лишь контурами, оставив остальное на волю воображения смотрящего.

Это две из трёх дошедших до наших дней картин Антонио Темпесты на лазурите. Третья хранится в парижском Лувре.