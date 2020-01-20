Цензура или политический нейтралитет: зачем Вышка вводит новые ограничения?

Попытка ввести цензуру и ограничить права студентов и преподавателей? Или поиски справедливости и желание добиться политического нейтралитета? Руководство одного из крупнейших вузов России – Высшей школы экономики – решило внести правки во внутренние правила. Но многие преподаватели и студенты посчитали это "закручиванием гаек", которое осуществляется по инициативе "сверху".

Чтобы разобраться с ситуацией, Euronews поговорил со студентами, преподавателями и администрацией Высшей школы экономики.

За укрепление репутации вуза

Документ, в котором описывается новый порядок поддержки студенческих организаций, был опубликован в Telegram-канале Студенческого совета. Так, согласно этим правилам, поддержку от вуза будут получать только те студенческие проекты, которые укрепляют репутацию вуза и которые не ведут политической или правозащитной деятельности.

Притом если пункт о политической работе существовал и в предыдущей редакции документа, то о правозащитной деятельности сейчас говорится впервые.

"Часто бывает так, что граница между политической и правозащитной деятельностью тонкая, и с учетом [образовательных] целей нашей организации это не совсем наша функция педантично сверять, где эта деятельность является правозащитной, а где политической. Просто университет не занимается правозащитной деятельностью, точно так же спортивной [деятельностью], или ресторанным обслуживанием, или починкой часов", - пояснил директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Помимо этого, по новым правилам, студенты и преподаватели, выступающие с политическими заявлениями и участвующие в политической деятельности, должны будут избегать аффилиации с университетом.

В самом вузе подчеркнули, что итоговый документ пока еще не был принят и формулировки могут быть изменены. Сейчас он вынесен на обсуждение студентов и преподавателей.

Проректор вуза Валерия Касамара заявила, что эти поправки нужны для того, чтобы "позиция одного студента или преподавателя не воспринималась как позиция всего вуза, который находится вне политики". Касамара подчеркнула, что учащиеся и сотрудники вуза по-прежнему могут высказывать свое точку зрения, но при этом они не должны упоминать название университета.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что не видит в новых правилах ограничения свободы слова.

Университет - это профессиональная корпорация. У любой корпорации есть свои правила. Как я понимаю, здесь нет идеи ограничить высказывания сотрудников, профессоров, идея только в том, чтобы эти высказывания не связывались с университетом Валерий Фадеев Глава СПЧ

Как считает Фадеев, эта мера поможет вузу избежать лишних проблем в условиях участившихся нападок на университет.

"Это делается для того, чтобы заткнуть людей"

Изменения могут коснуться статуса студенческих СМИ: их могут вывести "за рамки студенческих организаций". "Университет – в лице администрации – попросту ликвидирует студенческие СМИ. Фактически это означает лишение права голоса студенческого сообщества и стремление в будущем выдать позицию руководства за консолидированную позицию всей Вышки. Также это попытка избавиться от внутренней критики, которую осуществляли многие студенческие медиа", - бьют тревогу студенты в открытом письме #ВШЭпротивцензуры.

Издание DOXA лишилось этого статуса еще в декабре, но в Вышке есть еще несколько СМИ. Редактор DOXA и аспирант ВШЭ Армен Арамян опасается, что теперь средствам массовой информации будут чинить препятствия. В частности, он рассказал, что сотрудникам DOXA не из числа студентов ВШЭ стало сложнее получить пропуск в здание, из-за чего они не могут присутствовать на общих собраниях.

Помимо этого, Арамян напомнил о том, что в середине декабря в Вышке был отменен показ фильма "7", рассказывающего о деле "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова и о цензуре во ВГИКе. Организатором мероприятия был студенческий документальный клуб Opia, а информационным партнером выступила DOXA.

Заместитель проректора Вышки Матвей Навдаев тогда заявил, что администрация ВШЭ не хочет, чтобы их вуз становился "площадкой для выяснения отношений между студентами и администрацией ВГИКа или любого другого вуза".

Кроме того, Навдаев пояснил, что заявку на бронирование зала подавала одна организация, а "называет себя одними из организаторов другое независимое медиа. Это видится нам манипуляцией и намеренным скрытием информации".

Принятие новых правил редактор DOXA Арамян связал с тем, что студенческие СМИ активно писали об участии Касамары в выборах в Мосгордуму и об аресте студента Вышки Егора Жукова, фигуранта "московского дела".

Сам Жуков также связал действия университетской администрации с летними событиями. При этом он убежден, что "Кузьминов [ректор Вышки] и Касамара здесь не главные злодеи, они скорее помогают людям, которые хотят нам испортить жизнь, а изменения навязаны сверху".

Егор Жуков на свободе AP Photo

"Это делается для того, чтобы заткнуть людей, которые высказывают позицию, неудобную в первую очередь для руководства страны. Понятное дело, что вряд ли Путину вредило то, что DOXA писала, но очевидно, что они в целом боятся появления субъектности у студенческого сообщества", - считает молодой человек.

В ответ на слова Касамары о том, что учредитель Вышки – государство, которое определяет цели и задачи университета, Жуков напомнил, что государство живет на деньги налогоплательщиков.

"Вышка вне политики"

Руководитель отдела по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров заявил, что с помощью всех этих изменений руководство хочет добиться "политического нейтралитета" вуза.

"Принцип нашего университета – "Вышка вне политики" - абсолютно коррелируется с принципом академической свободы Американской ассоциации университетских профессоров о том, что только политический нейтралитет обеспечит нам возможность в рамках академических научных исследований искать истину".

В Вышке около 40 тысяч студентов и примерно 7 тысяч преподавателей. "Когда 20-50 человек делают некое публичное заявление и подписывают его как "студенты Вышки", мы просим их этого не делать, потому что 40 человек нелегитимны представлять позицию 40 тысяч", - добавляет Лавров.

Директор по связям с общественностью также заявил, что ни о какой ликвидации СМИ или о попытке вмешаться в их редакционную политику речи не идет. Единственное, чего лишатся студенческие медиа-проекты, утратив статус студенческих организаций, - это 10 000 рублей в год. Эту сумму получают все студорганизации вуза: экологические, спортивные, научные и т. д

По словам Лаврова, о проблемах сотрудников DOXA с получением пропуска в здание он не слышал, но обещал разобраться.

"Двойные стандарты"

По словам преподавателя Высшей школы экономики Дмитрия Дубровского, новые правила разработаны по принципу двойных стандартов.

"Возникла ситуация, при которой прежнее высоко автономное и достаточно независимое существование ВШЭ заканчивается", - говорит Дубровский.

По-видимому, коллеги считают, что нейтральность - это то, что устанавливается разницей между твоей точкой зрения и точкой зрения современного российского государства. Когда ты с ней совпадаешь, ты нейтрален, а когда твоя точка зрения чем-то отличается, то ты эту нейтральность нарушаешь Дмитрий Дубровский Преподаватель Высшей школы экономики

Дубровский напомнил о том, как летом прошлого года проректор ВШЭ Валерия Касамара, участвовавшая в выборах в Мосгордуму, открыто заявила в интервью СМИ, что "считает себя в команде Собянина".

Кроме того, Дубровский вспомнил преподавателя факультета гуманитарных наук Олега Матвейчева, который в 2010 году призвал "наматывать на гусеницы танков горлопанов, крикунов сетевых хомячков, борцов с коррупцией, выступающих за власть народ".

В последние месяцы название ВШЭ часто мелькало в средствах массовой информации - из-за выдвижения Касамары, ареста Егора Жукова и, наконец, из-за высказываний преподавателя Гасана Гусейнова о "клоачном" русском языке. Некоторым преподавателям, как нам сообщил на условиях анонимности один из сотрудников, угрожали увольнением за то, что они слишком активно поддерживали Жукова.

По словам сотрудников университета, некоторые меры руководство вуза начало принимать еще до всех этих скандалов. Так, например, преподаватель петербургской Высшей школы экономики и по совместительству журналист радиостанции "Эхо Москвы" Валерий Нечай рассказал о том, как его в апреле вызвали на разговор с директором филиала.

Поводом для встречи стали публикации Нечая в его Telegram-канале, в котором он критиковал Александра Беглова - на тот момент кандидата в губернаторы Петербурга. В итоге стороны сошлись на компромиссном решении: Нечай убрал из своего канала упоминание о том, что он работает в Вышке.

Нечай не исключил, что сотрудники университета могут пойти в суд, если правки действительно будут приняты, поскольку они, по его мнению, ограничивают свободу слова.