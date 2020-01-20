Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Прорыв трубы с горячей водой в пермском хостеле: погибли люди

Комментарии
 Мария Горковская
Прорыв трубы с горячей водой в пермском хостеле: погибли люди
Авторское право
Ministry of Emergency Situations press service via AP
Размер текста Aa Aa

В Перми в результате прорыва трубы с горячей водой в хостеле погибли как минимум пять человек, в том числе ребенок. Еще шестеро постояльцев находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших - жителей Соликамска и Березников - пациенты онкодиспансера. Авария произошла поздно ночью.

Гостиница "Карамель" находилась в подвале пятиэтажного здания 1965 года постройки. При этом, департамент имущественных отношений городской администрации всего лишь чуть более месяца назад передал теплопровод обслуживающей дом Пермской сетевой компании. По данным ее специалистов, во время инцидента эвакуационный выход был закрыт.

По словам жителей соседних домов, около года назад трубу в здании уже прорывало.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  

Журналист • Мария Горковская

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.