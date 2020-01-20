Медузы помогут в очистке морей

_В европейских морях - огромное число медуз, это становится проблемой и для рыбаков, и для туристов. __Ученые из Словении считают что медузы способны стать союзником человека и помочь в очистке морей и океанов. Как именно? _

Словенская часть побережья Адриатики переживает настоящее нашествие медуз - к большому разочарованию любителей пляжного отдыха. Специалисты говорят, что такая активизация морских обитателей меняет местную экосистему. Нашествие медуз они связывают с глобальным потеплением и промыслом рыбы, которая питается личинками медуз.

Исследователь Катя Клун показывает и рассказывает: "Вот медуза выделяет слизь, это явный признак стресса. Она хочет защитить себя".

В сотрудничестве с израильскими исследователями словенская лаборатория разрабатывает прототип фильтра для очистных сооружений; в качестве фильтрующего вещества используется слизь медуз. Исследователей интересует способность вязкой жидкости задерживать микрочастицы пластика.

"Частицы пластика обволакиваются слизью, - поясняет Катя Клун. - Нам предстоит понять, насколько эта технология устойчива. Необходимо провести дополнительные исследования, научиться не зависеть от сезонного колебания численности медуз, возможно, начать их разводить?"

Поиск ответов на эти и другие вопросы объединяет участников проекта GoJelly. Специалисты из разных стран приехали в Словению, чтобы обменяться наработками и обсудить дальнейшую стратегию. Сегодня медузы гибнут, забивая промысловые сети, их вытаскивают, затем выбрасывают в море.

Биолог Джамилех Джавидпур комментирует: "Мир ищет новые ресурсы, особенно морские, речь идет о так называемом "голубом росте". Проект GoJelly демонстрирует возможности использования биомассы в контексте циркулярной экономики".

Исследователи рассматривают вариант использование медуз в качестве удобрений. Эти морские обитатели аккумулируют из воды и растворенных в ней отходах ценные микроэлементы - фосфор, азот калий. Специалист по агроудобрениям Торстен Райш обращает внимание: "Медуза не может долго храниться. Поэтому мы рассматриваем различные способы ее консервации, например, сушку. Теперь нужно понять, как экстракт попадет на поля, какое влияние окажет на почву, подземные воды, корневую систему, на качество воздуха".

Могут ли медузы быть пригодны в пищу? Этим вопросом занимаются итальянские ученые. Исследования еще не завершены, но специалисты полны оптимизма : очищенные от токсинов медузы могут быть вкусны и полезны!

Специалист по генной инженерии Антонелла Леоне показывает: "В пробирке - экстракт медузы, содержащий также микроводоросли. Он обладает сильными антиоксидантными свойствами; мы выяснили, что смесь помогает сдерживать развитие раковых клеток в организме человека".

Исследователи единодушны: медузы могут служить нуждам людей. В сельском хозяйстве, медицине косметологии... эксперименты будут продолжены.