Глобальный ВВП: прогноз МВФ

Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики. По оценкам экспертов в 2020 году показатель составит 3,3%. Вместе с тем динамика ВВП должна улучшиться по сравнению с прошлым годом, когда глобальный рост достиг отметки в 2,9%.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава фонда Кристалина Георгиева отметила:

"Если в октябре мы могли охарактеризовать экономический прогноз, нашу оценку экономического роста в двух словах — "синхронизированное замедление", то сегодня это четыре слова — "предварительная стабилизация, медленное восстановление".

При этом в США рост ВВП снизится с 2,3% (2019 год) до 2% (2020 год).

В зоне евро рост по сравнению с прошлым годом будет незначительным — с 1,2% процента до 1,3%.

Объясняет главный экономист МВФ Гита Гопинатх: "Если первая фаза сделки между Китаем и США будет долговременной, то к концу 2020 года совокупное отрицательное воздействие торговой напряженности на глобальный ВВП составит 0,5%, а не 0,8%, как мы прогнозировали в октябре".

Эксперты фонда подчеркивают, что в ближайшие годы изменение климата станет основным риском для глобального экономического роста.

МВФ сохранил прогноз для России — в 2020 году году ВВП увеличится на 1,9%.