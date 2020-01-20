Греция: бизнесмены ждут сигнала от Лондона

Что произойдет после "брексита"? Этим вопросом задаются не только в Соединенном Королевстве. В Греции в годы экономического спада одним из решений для предпринимателей стали стартапы. Чтобы избежать дефицита капитала, экономических трудностей, а также для того, чтобы быть как можно ближе к крупнейшим рынкам новых технологий, бизнесмены создавали материнские фирмы в Великобритании и дочерние Греции. Несколько лет спустя, на фоне развода Лондона с Брюсселем, у греческих предпринимателей стала расти обеспокоенность.

Ираклис Бурантас и Фотис Таланцис - соучередители компании Novoville с офисами и сотрудниками в Великобритании и Греции.

Ираклис Бурантас, бизнесмен: "Как и многих бизнесменов нас волнует, как будут обстоять дела с мобильностью персонала? Потому что до сих пор мы свободно перемещались между двумя странами и в целом по ЕС. Мы можем без всяких сложностей нанять европейца для работы в Великобритании и британца для работы в Греции. Как будут происходить транзакции, перемещение фондов? Что будет с пошлинами и НДС на услуги, которые продаются из Великобритании в другие европейские страны".

Ираклис говорит, что пока они со своим партнером по бизнесу с тревогой ждут сигналов, которые бы дали понять, останется ли Соединенное Королевство благоприятным местом для стартапов, подобных их компании.

Ираклис Бурантас, бизнесмен: "Вот уже несколько лет, и сейчас тоже, существует некая неопределенность (с "брекситом"). С этим надо как-то заканчивать. Все ждут заключительной сделки, есть сомнения, будет ли она достигнута к концу года, или потребуется больше времени ''.

Неопределенность усугубляется отсутствием практической информации.

Фотис Таланцис, бизнесмен: "Нам сказали, что мы не должны бояться, мол все будет хорошо. Но в то же время у нас нет конкретных инструкций, что делать, когда произойдет "брексит" .

Чтобы решить проблемы, которые "брексит" может создать в Греции, парламент страны, по инициативе министерства иностранных дел, принял специальный закон. Он в частности, регулирует такие вопросы, как признание права на жительство для британских граждан, условия их въезда в Грецию и выезда. Также в законе оговариваются права британских подданных на социальное и медицинское страхование в Греции.