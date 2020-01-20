Международный фестиваль комедийного кино прошел в Альпах

Франция, фондю, лыжи и, конечно, юмор. На самом большом горнолыжном курорте страны Альп-д’Юэз прошел Международный фестиваль комедийного кино - уже в 23-й раз. Жюри возглавил французский актер Хосе Гарсиа. Среди приглашенных звезд - Дани Бун, Филипп Катрин, Изабель Юппер.

"В любой комедии есть смысл, глубина, эмоции. Я, во всяком случае, на это надеюсь, - признается журналистам Юппер. - Комедия говорит нам о многом. Мы смеемся, но не только. Сюжет может нас заинтриговать, навести на размышления"

"Фестиваль для всех" - такой слоган выбрали организаторы. Вход в кинозал бесплатный. Темы близки многим.

Как например, история французского режиссера сербского происхождения Матиаза Млекюза "Как ни в чём не бывало" (Mine de rien) о безработных, которые решаются превратить заброшенную шахту в парк аттракционов. Комедия получила Приз зрительских симпатий.

Всего в основной конкурсной программе участвовали восемь фильмов. Главная награда досталась "Клубу разведенных" (Divorce club) французского юмориста Микаэля Юна.

"Здесь очень доброжелательная атмосфера, - отмечает он. - Публика чувствует себя прекрасно. Организаторы отлично понимают, что такое кино. Фестиваль посвящен нам, тем, чье ремесло - смех. Каждый мой сюда приезд - настоящий отдых".

"Клуб разведенных" - это история о разочаровавшихся в браке сорокалетних мужчинах, которые решают объединиться и забыться в холостяцких удовольствиях. Это удается не всем героям.