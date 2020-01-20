Форум в Давосе: белые бейджи, черные зимоходы

Давосcкий форум - не только одно из главных событий года, но и прекрасное место для общения. В течение недели на этот небольшой швейцарский горнолыжный курорт со всего мира съезжаются представители бизнес-элиты, общественных организаций и политики. Как попасть в Давос?

Стратегические партнеры ежегодно вносят в фонд Всемирного экономического форума 560 000 евро. Ежегодное участие для отдельного члена обходится в 56 тысяч евро. Дополнительно придется заплатить по 23 800 евро за каждого человека.

Узнать кто есть кто в Давосе просто: по бейджу и его цвету. Белый бейдж - для участников самого высокого уровня, включая выступающих на форуме гостей и ведущих СМИ. В Давосе белый пропуск открывает практически все двери.

Изабель Кумар, корреспондент Euronews, Давос: "Такие белые бейджи очень ценятся. Они в Давосе - самые желанные. Обладатель такого пропуска попадет на большинство пленарных заседаний. Журналисты проходят бесплатно! Спасибо, Давос!

Если вы один из основных участников форума, вы можете оказаться в компании мировых лидеров, известных бизнесменов, обсуждающих самые насущные вопросы. На этой неделе в Давосе проходят десятки подобных мероприятий. Есть встречи, скажем так, более конфиденциальные. Они проводятся по правилам Chatham House. Речь идет об обеспечении анонимности выступающих. Именно на таких встречах мировые лидеры и представители бизнес-элиты откровенно ведут переговоры, беседуют на актуальные темы и обсуждают план действий на 2020 год .

Как участник вы получаете и приятные подарочки. Вот, что дали мне: рюкзачок из экологичного материала. А в нем... Вот такие зимоходы - накладка для обуви против скольжения. Так что, в сугроб я теперь не упаду. Это не слишком здорово выглядит!"

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