Во Франции участились случаи полицейского насилия

Два расследования - внутреннее и административное - начаты Префектурой полиции и прокуратурой Парижа в отношении полицейского, подозреваемого в "умышленном насилии со стороны представителя государственной власти". За минувшие сутки видео манифестанта, лежащего на земле с окровавленной головой и заломленными за спину руками в наручниках, взорвало социальные сети. На нем хорошо видно, что полицейский придавливает мужчину коленом к земле, от чего тот кричит от боли. "Эй, поосторожнее! Зачем такая жестокость?" - обращается к нему один из свидетелей происходящего.

С начала года это не первый случай злоупотребления силой в отношении демонстрантов со стороны французской полиции. Так, 9 января на акции протеста против пенсионной реформы в Париже один из стражей правопорядка в упор выстрелил в манифестанта из флэшбола. В тот же день в Тулузе другой полицейский намеренно подставил участнице акции протеста подножку. За несколько дней того в Париже грузчик Седрик Шувья погиб после рутинной проверки: мобилизовав его на земле, полицейские проломили ему грудную клетку, как показало вскрытие.

В этом контексте, поздравляя подчиненных с Новым годом 13 января, министр внутренних дел Кристоф Кастанер призвал их "быть безупречными" при исполнении своих обязанностей.